У центрі столиці з'явилася бронзова котлета
- Сьогодні, 09:29
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Масло для бажань. Котлета по-київські
У Києві відкривають мініатюрні скульптури міських «родзинок»
У Києві стартував незвичайний проект під назвою «Шукай», в рамках якого по всьому місту з'являться мініатюрні скульптури «родзинок» нашого міста. Ініціатором стала киянка Юлія Бевзенко.
Першу скульптуру вже відкрили біля ресторану на перетині вулиць Городецького і Заньковецької: це виготовлена з бронзи котлета по-київськи, з якої апетитно на тарілочку випливає масло. Поруч зі скульптуркою розміщений QR-код, прочитавши який, можна дізнатися багато цікавої інформації про улюблену киянами та гостями міста страву.
Для нової пам'ятки вже придумали легенду: якщо потерти масло і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.
Джерело: Сегодня