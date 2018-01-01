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    У центрі столиці з'явилася бронзова котлета

    У Києві відкривають мініатюрні скульптури міських «родзинок»
    У Києві стартував незвичайний проект під назвою «Шукай», в рамках якого по всьому місту з'являться мініатюрні скульптури «родзинок» нашого міста. Ініціатором стала киянка Юлія Бевзенко. Першу скульптуру вже відкрили біля ресторану на перетині вулиць Городецького і Заньковецької: це виготовлена з бронзи котлета по-київськи,
    • Сьогодні, 09:29
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    <span>Масло для бажань. Котлета по-київські</span>
    Масло для бажань. Котлета по-київські

    У Києві відкривають мініатюрні скульптури міських «родзинок»

    У Києві стартував незвичайний проект під назвою «Шукай», в рамках якого по всьому місту з'являться мініатюрні скульптури «родзинок» нашого міста. Ініціатором стала киянка Юлія Бевзенко.

    Першу скульптуру вже відкрили біля ресторану на перетині вулиць Городецького і Заньковецької: це виготовлена з бронзи котлета по-київськи, з якої апетитно на тарілочку випливає масло. Поруч зі скульптуркою розміщений QR-код, прочитавши який, можна дізнатися багато цікавої інформації про улюблену киянами та гостями міста страву.

    Для нової пам'ятки вже придумали легенду: якщо потерти масло і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.

    Джерело: Сегодня

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