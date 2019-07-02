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    У зоні ЧАЕС затримали двох туристів-порушників

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    29-річні кияни&nbsp;орієнтувалися в зоні відчуження за допомогою мапи і були одягнуті у камуфляжну форму - У зоні ЧАЕС затримали двох туристів-порушників
    29-річні кияни орієнтувалися в зоні відчуження за допомогою мапи і були одягнуті у камуфляжну форму
    Фото: Нацполіція

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

    Поліція виявила та затримала на території об’єкту «Чорнобиль-2» двох 29-річних киян, яких зацікавив радіоактивний відпочинок. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з’ясувалося, молоді чоловіки орієнтувалися в зоні відчуження за допомогою мапи і були одягнуті у камуфляжну форму для того, щоб бути малопомітними.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення.

    Як повідомлялося, нещодавно на території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено дві групи екстремалів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою туризму.

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