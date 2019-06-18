Поліція затримала у зоні ЧАЕС дві групи екстремалів (фото)



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Працівниками відділу поліції зони ЧАЕС спільно з кінологом та собакою здійснюється перевірка громадян Фото: Нацполіція

У зоні відчуження поліція перевіряє громадян на наявність зброї, вибухівки та наркотичних засобів

На території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено дві групи екстремалів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Першу групу було затримано біля контрольно-пропускного пункту «Дитятки» в лісовому масиві зони. Порушниками виявилися молоді люди з Івано-Франківщини 20-ти та 22-х років.

Другу групу поліція виявила у відселеному місті Прип’ять. Це чоловіки з Київщини та Одеси, 24-х та 33-х років.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

«Також варто зазначити, що у зв’язку з постійними повідомленнями про замінування ДСП «Чорнобильська АЕС», а протягом місяця це було три повідомлення, працівниками відділу поліції зони ЧАЕС спільно з кінологом та собакою здійснюється перевірка громадян та речей на наявність зброї, вибухівки та наркотичних засобів», - повідомили в поліції.