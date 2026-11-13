У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха

Пугач є справжнім майстром нічного полювання, чудово пристосованим до виживання в умовах слабкого освітлення

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували унікального представника фауни – пугача звичайного, що занесений до Червоної книги України та є найбільшою совою нашої країни. Про це повідомили дослідники заповідника, інформує «Главком».

Основу харчування хижака становлять дрібні ссавці та птахи фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний хаповідник

Пугач є справжнім майстром нічного полювання, чудово пристосованим до виживання в умовах слабкого освітлення. Фахівці зазначають низку його унікальних природних характеристик. Зокрема, птах має великі очі, надзвичайно гострий слух та спеціальний лицевий диск, який працює як локатор, допомагаючи вловлювати найдзвучніші звуки

Особлива будова махового пір’я дозволяє пугачу пересуватися повітрям абсолютно непомітно для здобичі.

Основу харчування хижака становлять дрібні ссавці та птахи. Полює він переважно в сутінках і вночі, відіграючи вкрай важливу роль у регулюванні чисельності тварин в екосистемі.

Особлива будова махового пір’я дозволяє пугачу пересуватися повітрям абсолютно непомітно для здобичі фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний хаповідник

Присутність такого рідкісного виду в Чорнобильському заповіднику свідчить про багатство місцевої природи. Збереження середовища та місць гніздування подібних червонокнижних птахів є одним із ключових завдань працівників заповідника.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.