Головна Київ Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
Пугач – вид, занесений до Червоної книги України
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний хаповідник﻿

Пугач є справжнім майстром нічного полювання, чудово пристосованим до виживання в умовах слабкого освітлення

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували унікального представника фауни – пугача звичайного, що занесений до Червоної книги України та є найбільшою совою нашої країни. Про це повідомили дослідники заповідника, інформує «Главком».

Основу харчування хижака становлять дрібні ссавці та птахи
Основу харчування хижака становлять дрібні ссавці та птахи
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний хаповідник

Пугач є справжнім майстром нічного полювання, чудово пристосованим до виживання в умовах слабкого освітлення. Фахівці зазначають низку його унікальних природних характеристик. Зокрема, птах має великі очі, надзвичайно гострий слух та спеціальний лицевий диск, який працює як локатор, допомагаючи вловлювати найдзвучніші звуки

Особлива будова махового пір’я дозволяє пугачу пересуватися повітрям абсолютно непомітно для здобичі.

Основу харчування хижака становлять дрібні ссавці та птахи. Полює він переважно в сутінках і вночі, відіграючи вкрай важливу роль у регулюванні чисельності тварин в екосистемі.

Особлива будова махового пір’я дозволяє пугачу пересуватися повітрям абсолютно непомітно для здобичі
Особлива будова махового пір’я дозволяє пугачу пересуватися повітрям абсолютно непомітно для здобичі
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний хаповідник

Присутність такого рідкісного виду в Чорнобильському заповіднику свідчить про багатство місцевої природи. Збереження середовища та місць гніздування подібних червонокнижних птахів є одним із ключових завдань працівників заповідника.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років.  Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.

Читайте також:

Теги: Київщина Чорнобильська зона тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджені «Жигулі» імовірного винуватця ДТП, виявлені правоохоронцями
На Київщині п’яний водій збив насмерть жінку та втік з місця ДТП
Вчора, 22:02
Наслідки влучання російського безпілотника у приватний будинок у селі Богданівка
На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку
7 листопада, 01:15
Секретар РНБО пояснив, що в такий спосіб заробляють гроші
Клименко пояснив, навіщо в Петропавлівській Борщагівці розіграли виставу з «лікаркою» швидкої
6 листопада, 21:32
Кінь Онікс на фермі Миколи Касаткіна
Фермер із Сумщини розводить унікальну породу коней, якій майже 300 років
4 листопада, 17:24
Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року
Київська митниця вилучила з посилок бивень слона, голову акули та опудало птаха
29 жовтня, 18:36
Плодове тіло гриба може сягати 30-40 см у діаметрі
У Чорнобильській зоні знайдено рідкісний гриб із Червоної книги України (фото)
29 жовтня, 07:09
Після повернення на берег судді виміряли рибу, її довжина становила 2,92 метра
У Польщі спіймано гігантського сома завбільшки з машину (фото)
27 жовтня, 09:06
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11
Частина рептилій не пережила перельоту з Мексики до Німеччини
У Німеччині пасажир намагався провезти отруйних змій у пляшках та шкарпетках
15 жовтня, 22:01

Новини

Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП
Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
128K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua