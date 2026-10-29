У Чорнобильській зоні знайдено рідкісний гриб із Червоної книги України (фото)

Замість звичної шапинки гриб має кулясте плодове тіло з численних хвилястих, розгалужених лопатей

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці виявили листочню кучеряву – рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України зі статусом «зникаючий». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заповідник.

«Ця знахідка – не просто цікаве спостереження. Вона ще раз нагадує, наскільки важливою є систематична наукова робота. Кожне підтверджене виявлення рідкісного виду доповнює наші знання про біорізноманіття Заповідника, допомагає уточнювати його поширення та створює підгрунтя для подальших досліджень і природоохоронних рішень. Адже природа не завжди відкриває свої таємниці одразу. Іноді для цього потрібні роки спостережень, уважність до найменших деталей і вміння помічати те, повз що легко пройти», – йдеться у повідомленні.

За словами заповідника, листочню кучеряву також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою. Замість звичної шапинки гриб має кулясте плодове тіло з численних хвилястих, розгалужених лопатей. Воно нагадує мереживо, пишні кучері або головку цвітної капусти.

«Плодове тіло може сягати 30-40 см у діаметрі, а вага великих екземплярів – кількох кілограмів. Найчастіше гриб росте біля основи старих сосен, розвиваючись на коренях і спричиняючи кореневу гниль. В Україні вид трапляється спорадично, зокрема на Поліссі та в західних областях», – навели кілька цікавих фактів фахівці.

Заповідник нагадав, що гриб занесений до Червоної книги України.

Раніше на Хмельниччині працівники Національного природного парку «Мале Полісся» виявили нове місце зростання рідкісного гриба – листочні кучерявої, відомої також як спарасис кучерявий (Sparassis crispa). Цей вид занесений до Червоної книги України.