У Чорнобильському заповіднику вперше за пів століття помічено рідкісного птаха (фото)

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.

За словами орнітологів, історичні дані свідчать лише про дві попередні реєстрації цього виду в нашому регіоні:

Квітень 1910 року – перша фіксація пари птахів зоологом Едвардом Шарлеманем.

24 березня 1976 року – спостереження на околиці села Козаровичі.

З того часу підтверджених зустрічей із гірським дроздом на Київщині не було.

Появу птаха в зоні відчуження науковці пов'язують із сезонною міграцією

Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.

Зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду

«Зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду та підтверджує необхідність подальшого моніторингу орнітофауни регіону», – зазначають у заповіднику.

Птаха помітили під час спільних досліджень із фахівцями Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Раніше у центрі Чорнобиля зафіксували унікальну природну подію, на яку науковці чекали два десятиліття. 6 квітня 2026 року на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин» сіли відпочити одразу шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в самому місті було зафіксовано 20 років тому.