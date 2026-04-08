Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Чорнобильському заповіднику вперше за пів століття помічено рідкісного птаха (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник﻿

Історичні дані свідчать лише про дві попередні реєстрації цього виду птахів на Київщині

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.

За словами орнітологів, історичні дані свідчать лише про дві попередні реєстрації цього виду в нашому регіоні:

  • Квітень 1910 року – перша фіксація пари птахів зоологом Едвардом Шарлеманем.
  • 24 березня 1976 року – спостереження на околиці села Козаровичі.

З того часу підтверджених зустрічей із гірським дроздом на Київщині не було.

Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.

Зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду та підтверджує необхідність подальшого моніторингу орнітофауни регіону», – зазначають у заповіднику.

Птаха помітили під час спільних досліджень із фахівцями Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Раніше у центрі Чорнобиля зафіксували унікальну природну подію, на яку науковці чекали два десятиліття. 6 квітня 2026 року на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин» сіли відпочити одразу шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в самому місті було зафіксовано 20 років тому.

Теги: Київщина Чорнобильська зона птахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua