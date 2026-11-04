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Фермер із Сумщини розводить унікальну породу коней, якій майже 300 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кінь Онікс на фермі Миколи Касаткіна
фото: Суспільне Суми

Щороку на фермі сумчанина народжується 10 лошат 

Фермер Микола Касаткін займається розведенням коней особливої породи, яка була виведена у XVIII столітті. Чоловік присвятив понад 30 років свого життя та нині має власну кінну ферму. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Суми.

Микола Касаткін з дитинства мріяв займатися кінним спортом, однак побудувати кар'єру не вдалося. З 1977 року чоловік тримає власну кінну ферму у Роменському районі Сумщини. «Тут організували спортшколу. Тут була невеличка, десь до 60 дітей. Вони відсівалися, приходили інші так потрохи навчалися. Виростили ми свого кандидата в майстри спорту, їздили на змагання, і так існувала ця конюшня», – розповів власник.

У 1993 році фермер придбав дві кобили і почав займатися розведенням. Потім він викупив ще тварин з іншої кінної ферми, яка закрилася. Це були коні тракененської породи. Відтоді він займається розведенням цієї породи.

Микола Касаткін 50 років займається кінною справою
Микола Касаткін 50 років займається кінною справою
фото: Суспільне Суми

Із тракененськими кіньми Микола Касаткін брав участь у змаганнях. Однак власник ферми зауважив, що кінний спорт дорогий, тож поки він відклав це через брак коштів. «Довелося це діло підхопити і тягнути. Їздили на змагання, брали участь у кубках, чемпіонатах України. Зараз спорт відсутній через брак коштів. Це дуже дороге задоволення. Маємо і машину, і причіп. Можна було б їздити. Але зараз головне завдання – зберегти цей генетичний матеріал, який залишився, і далі його продовжувати», – пояснив чоловік.

22-річний кінь Херс з ферми Миколи Касаткіна
22-річний кінь Херс з ферми Миколи Касаткіна
фото: Суспільне Суми

На фермі Миколи Касаткіна наразі налічується 23 коні, а щороку народжується до десяти лошат. Господар коней має традицію: лошат він називає за першою літерою їхньої матері. Найстаршими кіньми на фермі Миколи Касаткіна є два жеребці, яким по 22 роки. У середньому вони живуть 20 років.

Фермер із Сумщини розводить унікальну породу коней, якій майже 300 років
Фермер із Сумщини розводить унікальну породу коней, якій майже 300 років
фото: Суспільне Суми

Щодня фермер самостійно доглядає за кіньми, годує їх, робить запаси корму тощо. Водночас коні також мають власний графік та знають, коли наприкінці дня їм треба заходити у конюшні. До того ж кожен кінь має власний раціон. «Всі становляться індивідуально у свої денники, кожному роздається зерно, овес і сіно. Якщо вона жеребна – більшенько. Якщо холоста, без лошати, – меншенько трошки, стараємося їх не ображати», – поділився господар.

Тракененські коніце верхово-упряжна спортивна порода, яка походить зі Східної Пруссії (нині територія Німеччини). Її вивели у 1732 році XVIII століття, коли в селі Тракенен відкрили однойменний кінний завод. Спочатку там утримували понад 1,5 тис. коней, яких розводили для потреб прусської армії. Нині ж цій породі 294 роки.

Також повідомлялося, жителька Хутора-Хмільної, що на Черкащині, Таїсія Шмуратова має близько десяти курок, які у теплу пору року щодня дають по вісім-дев’ять різнобарвних яєць. Йдеться про яйця незвичних кольорів – від ніжно-рожевого та оливкового до трендового відтінку Тіффані. Їх несуть кури породи амераукана.

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Теги: Сумщина тварини кінний спорт фермер

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