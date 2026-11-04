Фермер із Сумщини розводить унікальну породу коней, якій майже 300 років
Щороку на фермі сумчанина народжується 10 лошат
Фермер Микола Касаткін займається розведенням коней особливої породи, яка була виведена у XVIII столітті. Чоловік присвятив понад 30 років свого життя та нині має власну кінну ферму. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Суми.
Микола Касаткін з дитинства мріяв займатися кінним спортом, однак побудувати кар'єру не вдалося. З 1977 року чоловік тримає власну кінну ферму у Роменському районі Сумщини. «Тут організували спортшколу. Тут була невеличка, десь до 60 дітей. Вони відсівалися, приходили інші так потрохи навчалися. Виростили ми свого кандидата в майстри спорту, їздили на змагання, і так існувала ця конюшня», – розповів власник.
У 1993 році фермер придбав дві кобили і почав займатися розведенням. Потім він викупив ще тварин з іншої кінної ферми, яка закрилася. Це були коні тракененської породи. Відтоді він займається розведенням цієї породи.
Із тракененськими кіньми Микола Касаткін брав участь у змаганнях. Однак власник ферми зауважив, що кінний спорт дорогий, тож поки він відклав це через брак коштів. «Довелося це діло підхопити і тягнути. Їздили на змагання, брали участь у кубках, чемпіонатах України. Зараз спорт відсутній через брак коштів. Це дуже дороге задоволення. Маємо і машину, і причіп. Можна було б їздити. Але зараз головне завдання – зберегти цей генетичний матеріал, який залишився, і далі його продовжувати», – пояснив чоловік.
На фермі Миколи Касаткіна наразі налічується 23 коні, а щороку народжується до десяти лошат. Господар коней має традицію: лошат він називає за першою літерою їхньої матері. Найстаршими кіньми на фермі Миколи Касаткіна є два жеребці, яким по 22 роки. У середньому вони живуть 20 років.
Щодня фермер самостійно доглядає за кіньми, годує їх, робить запаси корму тощо. Водночас коні також мають власний графік та знають, коли наприкінці дня їм треба заходити у конюшні. До того ж кожен кінь має власний раціон. «Всі становляться індивідуально у свої денники, кожному роздається зерно, овес і сіно. Якщо вона жеребна – більшенько. Якщо холоста, без лошати, – меншенько трошки, стараємося їх не ображати», – поділився господар.
Також повідомлялося, жителька Хутора-Хмільної, що на Черкащині, Таїсія Шмуратова має близько десяти курок, які у теплу пору року щодня дають по вісім-дев’ять різнобарвних яєць. Йдеться про яйця незвичних кольорів – від ніжно-рожевого та оливкового до трендового відтінку Тіффані. Їх несуть кури породи амераукана.
Коментарі — 0