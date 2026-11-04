Щороку на фермі сумчанина народжується 10 лошат

Фермер Микола Касаткін займається розведенням коней особливої породи, яка була виведена у XVIII столітті. Чоловік присвятив понад 30 років свого життя та нині має власну кінну ферму. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Суми.

Микола Касаткін з дитинства мріяв займатися кінним спортом, однак побудувати кар'єру не вдалося. З 1977 року чоловік тримає власну кінну ферму у Роменському районі Сумщини. «Тут організували спортшколу. Тут була невеличка, десь до 60 дітей. Вони відсівалися, приходили інші так потрохи навчалися. Виростили ми свого кандидата в майстри спорту, їздили на змагання, і так існувала ця конюшня», – розповів власник.

У 1993 році фермер придбав дві кобили і почав займатися розведенням. Потім він викупив ще тварин з іншої кінної ферми, яка закрилася. Це були коні тракененської породи. Відтоді він займається розведенням цієї породи.

Микола Касаткін 50 років займається кінною справою фото: Суспільне Суми

Із тракененськими кіньми Микола Касаткін брав участь у змаганнях. Однак власник ферми зауважив, що кінний спорт дорогий, тож поки він відклав це через брак коштів. «Довелося це діло підхопити і тягнути. Їздили на змагання, брали участь у кубках, чемпіонатах України. Зараз спорт відсутній через брак коштів. Це дуже дороге задоволення. Маємо і машину, і причіп. Можна було б їздити. Але зараз головне завдання – зберегти цей генетичний матеріал, який залишився, і далі його продовжувати», – пояснив чоловік.

22-річний кінь Херс з ферми Миколи Касаткіна фото: Суспільне Суми

На фермі Миколи Касаткіна наразі налічується 23 коні, а щороку народжується до десяти лошат. Господар коней має традицію: лошат він називає за першою літерою їхньої матері. Найстаршими кіньми на фермі Миколи Касаткіна є два жеребці, яким по 22 роки. У середньому вони живуть 20 років.

Фермер із Сумщини розводить унікальну породу коней, якій майже 300 років фото: Суспільне Суми

Щодня фермер самостійно доглядає за кіньми, годує їх, робить запаси корму тощо. Водночас коні також мають власний графік та знають, коли наприкінці дня їм треба заходити у конюшні. До того ж кожен кінь має власний раціон. «Всі становляться індивідуально у свої денники, кожному роздається зерно, овес і сіно. Якщо вона жеребна – більшенько. Якщо холоста, без лошати, – меншенько трошки, стараємося їх не ображати», – поділився господар.

Тракененські коні – це верхово-упряжна спортивна порода, яка походить зі Східної Пруссії (нині територія Німеччини). Її вивели у 1732 році XVIII століття, коли в селі Тракенен відкрили однойменний кінний завод. Спочатку там утримували понад 1,5 тис. коней, яких розводили для потреб прусської армії. Нині ж цій породі 294 роки.

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