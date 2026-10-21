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На Білоцерківщині при пожежі в приватному будинку загинув пенсіонер

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Білоцерківщині при пожежі в приватному будинку загинув пенсіонер
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини 1935 року народження
фото: ДСНС Київщини

Вогонь охопив увесь будинок

В Узинській громаді Білоцерківщини зранку 21 жовтня  виникла пожежа в приватному будинку. При ліквідації займання виявили тіло людини похилого віку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в селі Острійки Узинської територіальної громади надійшло до Служби порятунку «101» Білоцерківського району 21 жовтня о 06:43.

На місце прибули рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Білої Церкви та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Узина.

Горів приватний житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини 1935 року народження. Вогонь ліквідували о 09:54.

Нагадаємо, у селі Шамраївка Білоцерківського району стався вибух твердопаливного котла в приватному будинку. Унаслідок інциденту травмувався підліток. За попередніми даними поліцейських, вибух стався в момент, коли 14-річний хлопець самостійно підкидав дрова до опалювального приладу. Травмованого підлітка госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Його дев'ятирічна сестра не постраждала.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла.  

Теги: пожежа рятувальники будинок

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