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Світло відключатимуть по всій Україні: графіки на 18 жовтня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Світло відключатимуть по всій Україні: графіки на 18 жовтня 2026 року
Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу застосовуватимуть у всіх регіонах України від 06:00 до 23:59
колаж: glavcom.ua

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти

У неділю, 18 жовтня, в Україні продовжать застосовувати вимушені обмеження споживання електроенергії. Протягом дня діятимуть графіки для промисловості та бізнесу, а в частині областей світло вимикатимуть за погодинними графіками. Про це повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго», інформує «Главком»

За інформацією компанії, графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу застосовуватимуть у всіх регіонах України від 06:00 до 23:59.

У частині областей у той самий час діятимуть погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 1,5 черги. Перелік черг і конкретні години знеструмлень потрібно перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від обставин, тому споживачів закликали стежити за оновленнями та ощадливо використовувати електроенергію, коли вона є.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 жовтня було пошкоджено одну з електричних підстанцій, що спричинило масштабне знеструмлення Вінниці. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків удару. Енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії, однак обсяг необхідних робіт залишається значним.

Як повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, попри знеструмлення, об'єкти критичної інфраструктури забезпечують роботу за допомогою резервного живлення. Через відсутність електроенергії у місті призупинено рух трамваїв і тролейбусів. Натомість для перевезення пасажирів на маршрути виведуть додаткові автобуси та маршрутки. У разі перебоїв з інтернетом мер закликав вінничан стежити за повідомленнями на радіо «Місто над Бугом», яке мовить на частоті 101,8 FM.

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Теги: місто Укренерго обмеження відключення світла

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