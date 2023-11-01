У дворі біля столичної багатоповерхівки знайдено гранату

Вибуховий предмет виявлено у дворі будинку №17 на вулиці Миколайчука у київському мікрорайоні Березняки

В одному із дворів столиці знайдено гранату біля житлового будинку. Про це повідомляє телеграм-канал «R&B News.Березняки та Русанівка».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У дворі будинку №17 на вулиці Миколайчука у київському мікрорайоні Березняки знайдено гранату. Просимо тимчасово уникати цього місця, поки на місці працюють правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні.

Киянам нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що киянин облаштував зарядну станцію для Tesla прямо у дворі багатоповерхівки.

Нагадаємо, перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, 29 травня обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Згодом він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих. Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, троє – травмовані.