Киянин облаштував зарядну станцію для Tesla прямо у дворі багатоповерхівки (відео)
Винахідливий киянин використовує для зарядки як сонячну, так і кінетичну енергію
Бажання українців зекономити на комуналці іноді трансформується у без малого геніальні ідеї. Одну з таких можна побачити у столичному дворі багатоповерхівки на Позняках, де власник Tesla Model S облаштував зарядну станцію з використанням альтернативної енергії, розповідає «Главком».
На кадрах можна побачити автомобіль під навісом з сонячних панелей. Окрім сонячної енергії винахідливий киянин отримує і кінетичну, про що свідчить вітряк над панелями.
Біля авто компактно розташувались акумулятор, контролер та інвертор для отримання на виході потрібних 220В. Таким чином, електромобіль можна заряджати в будь-який час, навіть за умови блекаутів.
Вартість всього обладнання невідома, але, ймовірно, окупить себе за короткий проміжок часу, особливо за умови заряджання, наприклад, різних гаджетів. За ціни за кВт у 2,64 грн та 10 заряджань найслабшої Tesla Model S з акумулятором у 50 кВт-год власник авто зекономить понад 1300 грн за місяць.
Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них, заявив голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко. Він також наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.
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