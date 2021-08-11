У годину пік у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)

Через аварію рух трамваїв було паралізовано

Через аварію затримувався рух трамваїв №8, 22, 29

У середу, 11 серпня, вранці на Харківському шосе трамвай зійшов з рейок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилась у напрямку Дарницької площі.

Внаслідок цього рух трамваїв було паралізовано.

Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», через аварію затримувався рух трамваїв №8, 22, 29 у напрямку станції метро «Лісова». На місце було направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 08:28.

Наразі трамваї курсують із відхиленням від графіка.

Як повідомлялося, мешканці Києва, що проживають поряд поблизу станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Бульв. Кольцова», скаржаться на шум і скрегіт трамвайних колій. З цього приводу вони неодноразово писали листи та скарги до комунального підприємства «Київпастранс». І комунальники знайшли «високотехнологічне рішення»: працівниця «Київпастрансу» вручну змащує рейки якимось мастилом.