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    У годину пік у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)

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    Через аварію рух трамваїв було паралізовано - У годину пік у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)
    Через аварію рух трамваїв було паралізовано
    Фото: Київ оперативний

    Через аварію затримувався рух трамваїв №8, 22, 29

    У середу, 11 серпня, вранці на Харківському шосе трамвай зійшов з рейок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилась у напрямку Дарницької площі.

    Внаслідок цього рух трамваїв було паралізовано.

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    У годину пік у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)
    У годину пік у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)

    Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», через аварію затримувався рух трамваїв №8, 22, 29 у напрямку станції метро «Лісова». На місце було направлено відповідальну службу підприємства.

    Рух відновлено о 08:28.

    Наразі трамваї курсують із відхиленням від графіка.

    Як повідомлялося, мешканці Києва, що проживають поряд поблизу станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Бульв. Кольцова», скаржаться на шум і скрегіт трамвайних колій. З цього приводу вони неодноразово писали листи та скарги до комунального підприємства «Київпастранс». І комунальники знайшли «високотехнологічне рішення»: працівниця «Київпастрансу» вручну змащує рейки якимось мастилом.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія Київпастранс
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    У годину пік у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)