У Голосієві виявлено вибухонебезпечні предмети



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Піротехніками виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні

За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 8 квітня, на вул. Метрологічній, 54, що у Голосіївському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС України було виявлено мінометну міну ММ-82. Також у Голосіївському районі в урочищі Лиса гора виявлено гранату.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 269 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпати, не пересувати, не стукати по корпусу, не розбирати вибухонебезпечний предмет», - закликають рятувальники.