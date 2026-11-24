У лікарні померла 79-річна жінка, яку врятували з-під завалів будинку в Димері
Лікарі до останнього боролися за життя жінки, але врятувати її не вдалося
У лікарні померла 79-річна жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки в селищі Димер на Київщині, вона стала 12-ю жертвою російської атаки. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».
За словами Ткаченка, лікарі до останнього боролися за життя жінки, але врятувати її не вдалося.
Нагадаємо, 22 листопада російські війська атакували житлову п'ятиповерхівку в Димері на Київщині. Внаслідок удару безпілотника було зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. Рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців, серед яких дитина. Також пошкоджень зазнали магазин і будівля сусіднього дитсадка.
Згодом із-під завалів врятували семирічного хлопчика, який провів під уламками близько 14 годин. Дитину передали медикам. Вранці 23 листопада врятували з-під руїн зруйнованого російським ударом будинку літню жінку, яка пробула під бетонними плитами 22 години. Рятувальна операція тривала майже добу, попри загрозу повторних російських ударів.
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