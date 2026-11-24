Перевернута «швидка допомога» після зіткнення з легковим авто

Увечері 23 листопада в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої медичної допомоги та легковика, внаслідок якої постраждав водій спецавтомобіля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Внаслідок ДТП сталося перекидання автомобіля медиків фото: ДСНС Києва

За даними рятувальників, повідомлення про аварію на вулиці Самійла Кішки надійшло о 19:52. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Hyundai зі швидкою медичною допомогою автомобіль медиків перекинувся.

Розбита автівка Hyundai фото: ДСНС Києва/Facebook

Постраждалого водія карети швидкої госпіталізували медики ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Внаслідок ДТП постраждало ще одне авто фото: ДСНС Києва

Рятувальники, які прибули на виклик, змили розлите пальне з проїзної частини, щоб запобігти займанню та убезпечити рух транспорту. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 23 листопада, близько 10:00 ранку в Печерському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 32-річний водій. Від отриманих травм керманич загинув на місці події.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію автомобіля Toyota Prius, який на пішохідному переході у Києві збив дитячий візочок із чотиримісячним немовлям. Унаслідок аварії дівчинка дістала тяжкі травми та наразі перебуває в реанімації.