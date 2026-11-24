Сьогодні вранці, 24 листопада, столична міська електричка несподівано «перемістила» пасажирів у минуле. На інформаційних табло у вагонах замість актуальної дати та часу раптом засвітилися інші цифри – 1 січня 2000 року, субота, та 11:24, повідомляє «Главком».

Ймовірно, на бортовому комп'ютері поїзда стався технічний збій, через який система скинула налаштування до базової заводської дати. Проте для ранкових пасажирів поїздка на роботу на мить перетворилася на «подорож» у початок міленіуму та святковий суботній ранок.

На мить завдяки «Укрзалізниці» кияни перемістилися у час, де немає війни фото: glavcom.ua

До слова, ранок 24 листопада у столиці приніс іще одну сезонну несподіванку – у Києві випав перший сніг, який швидко танув через плюсову температуру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві хмарно, пройде невеликий сніг (по області вночі місцями). Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вночі 0–2° морозу, вдень 0–2° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути уважними через слизьке та вологе покриття на автошляхах і тротуарах.