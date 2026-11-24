Сьогодні вранці, 24 листопада, у Києві випав перший сніг. На світанку жителі столиці прокинулися й побачили засніжені дахи будинків та вкриті тонким білим шаром газони, повідомляє «Главком».

Перший сніг у столиці фото: glavcom.ua

Світанок 24 листопада у Києві: перший сніг на газонах і дахах фото: glavcom.ua

Оскільки стовпчики термометрів у місті тримаються близько нуля градусів, сніг швидко тане. Біля самих багатоповерхівок, де тепліше, покрив уже майже повністю зійшов, тож застати першу зимову картинку в Києві встигнуть переважно ті, хто вийшов з дому рано-вранці дорогою на роботу.

Перший сніг на зеленому листі: ранковий контраст 24 листопада у столиці фото: glavcom.ua

На автівках сніг тримається фото: соцмережі

Коли Київ зустрічав перший сніг у попередні роки:

2026 рік – перший сніг випав у ніч проти 7 листопада. Снігопад був слабким, а сніжинки майже одразу танули;

2025 рік – перший мокрий сніг у Києві пішов увечері 5 листопада. Він не затримувався на дорогах і швидко танув. Стійкий сніговий покрив у столиці з'явився лише 14 грудня;

2024 рік – перший сніг випав 21 листопада;

2023 рік – Київ засипало першим снігом 21 листопада. Опади почалися вночі, а зранку вулиці були вкриті білою ковдрою;

2022 рік – у столиці засніжило 17 листопада. Через близьку до нуля температуру на дорогах, окрім снігового покриву, з'явилася ожеледиця;

2021 рік – сніг випав уперше 23 листопада, його було небагато;

2020 рік – перший сніг випав 17 листопада. Того дня погіршилася погода, а температура повітря опустилася до 0 °C;

2019 рік – кияни спостерігали рідкісне для осені явище: перший сніг випав 7 жовтня;

2018 рік – місто засипало снігом 14 листопада. За короткий проміжок часу сніговий покрив сягнув 6 см;

2017 рік – Київ уперше зустрів снігопад 12 листопада;

2016 рік – перший мокрий сніг містяни побачили у Києві 26 жовтня;

2015 рік – сніг випав у Києві в неділю, 29 листопада;

2014 рік – столиця побачила сніг 24 листопада.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві хмарно, пройде невеликий сніг (по області вночі місцями). Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вночі 0–2° морозу, вдень 0–2° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути уважними через слизьке та вологе покриття на автошляхах і тротуарах.