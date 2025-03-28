Що подивитися під Києвом. 10 місць для одноденної екскурсії

10 місць для відпочинку у вихідні неподалік від Києва

Настала довгоочікувана весна і з першими теплими днями батьки задумуються над тим, куди поїхати, щоб хоч на один день діти могли вдосталь набігатися, побачити щось нове і цікаве. «Главком» пропонує 10 місць для відпочинку у вихідні.

1. Садиба Хоєцьких

Садиба Хоєцьких була збудована у 1903-1910 роки фото з відкритих джерел

Неповторний зразок архітектури розташований у безпосередній близькості від Києва. Помилуватися красою старовинних будівель можна відвідавши село Томашівка. Саме тут розташована знаменита садиба Хоєцьких. У теплу пору року територію прикрашають клумби, поміж алей розташовано кілька фресок зі сценами з Біблії.

Садиба Хоєцьких оточена кам’яною стіною з масивними баштами. Відчуття спокою, охайна територія, за якою доглядають монахи, чарівні фото будинку, який має вигляд лялькового, – ось за що люблять це місце відвідувачі.

Архітектурна пам'ятка розташована в селі Томашівка фото з відкритих джерел

Розташування. Зі столиці доїхати до маєтку Хоєцьких можна або трасою від міста Ірпінь, або магістраллю в одеському напрямку, до Фастова, орієнтиром є Бишів. Весь шлях займе близько 80-90 км і одну годину часу. В ідеалі краще вирушити в поїздку на власному автомобілі. Разом із цим не складно буде відвідати садибу, скориставшись громадським транспортом, що регулярно курсує в обох напрямках від автостанцій Києва.

2. Водяний млин у Городищі-Пустоварівському

Комплекс млинів, який включає крім двох великих млинів, ще й комори та підпірну стіну, є одним із найбільших та найефектніших в Україні фото: Україна інкогніта

Великий комплекс будівель водяного млина в селі Городище-Пустоварівське – унікальний пам'ятник промислової архітектури.

Кам’яний триповерховий млин фото: Роман Маленков

Споруджений у другій пол. XIX ст. поміщиком І. Підгірських, якому належав Городище-Пустоварівський цукровий завод. Комплекс складається з двох будівель, розділених дамбою через річку Рось. На правому березі розташований триповерховий будинок, який в даний час частково зруйновано (частина його обладнана під житловий будинок). На лівому березі – велика чотириповерхова будівля, що збереглася в хорошому стані. Вона досі використовується за призначенням – це діючий млин (правда, зараз електричний) з робочим обладнанням столітньої давності. Мальовничу картину доповнюють виступи граніту по берегах річки і металевий підвісний міст.

Якщо пощастить потрапити до середини та домовитись про невелику екскурсію з управляючим, можна побачити технологічний процес, у якому беруть участь сторічні механізми.

Розташування. Село Городище-Пустоварівське розташоване за 12 км на північ від Володарки. З Києва треба їхати у напрямку Білої Церкви. Дорога на авто займе близько двох годин.

3. Резиденція «Межигір'я»

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я» фото: mezhyhiria.mepr.gov.ua

Скандально відомий заміський комплекс колишнього президента України Віктора Януковича. При всій «витіюватості» архітектури тут дуже гарна територія, якою приємно гуляти.

У складі комплексу: клубний будинок «Хонка» (він же головний палац), старий будинок Януковича, гостьовий будиночок («Будинок Путіна»), дебаркадер «Галеон», спортивний комплекс, спа-центр, гольф-клуб, яхт-клуб, гараж з колекцією автомобілів, зоопарк, кінологічний центр, величезний парк із озерами та ін.

З лютого 2014 року резиденція відкрита для всіх охочих. Проводяться піші екскурсії. Можлива оренда велосипедів та електротранспорту. Проводяться заняття верховою їздою та прогулянки на каретах. На території є кав'ярні та шашличні.

Розташування: за 24 км від Києва.

Адреса: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці.

Як дістатися: маршрутним таксі від станції метро «Героїв Дніпра».

4. Село Витачів та мальовничі панорами на Дніпро

Веселка над Витачевим фото: glavcom.ua

Село Витачів розташоване недалеко від Києва, біля самого Дніпра. Село дуже давнє, засноване ще в 957 році, поряд з ним було виявлено скіфський могильник біля поселення бронзової доби.

Село Вітачів розташоване неподалік від Києва фото: glavcom.ua

Частина городища обрушилася у воду. Звідси відкриваються одні із найкращих видів на Дніпро. На цих стародавніх місцях зараз утворилося три села – Трипілля, Халеп'є та Витачів, які формують гарний природний ланцюг уздовж Канівського водосховища.

Витачів підійде для любителів спокійного та екологічного відпочинку.

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Вітачів – одне з найпопулярніших місць для спокійного та екологічного відпочинку туристів із Київської області фото: glavcom.ua

До місця давньоруського городища доведеться йти крутими схилами, тут є невелика дерев'яна капличка, дерев'яний вітряк та три камені із символікою «Української духовної республіки». Ще чудове місце з гарним краєвидом на Дніпро – поблизу сучасного цвинтаря на пагорбі. У хорошу погоду звідси видно навіть Київ. А під самим урвищем можна порибалити. На прогулянці часто можна зустріти зайців.

Розташування: за 56 км від Києва.

Адреса: Київська обл, Обухівський район, с. Витачів. Як дістатися: автобусом від автостанції Видубичі (приблизно 30-40 хвилин у дорозі)

5. Ландшафтний парк «Буки»

Парк «Буки» був заснований 1996 року фото з відкритих джерел

Парк був заснований не так давно, у 1996 році. Причому раніше на цьому місці було звалище. Ландшафтний парк поділено на дві частини. У першій частині на вході розташований фонтан, який до реставрації стояв на Майдані Незалежності. Його викупили та перевезли до села Буки. У цій же частині також є храмовий комплекс із церквою Св. Євгена та дзвіницею Данила.

А в іншій частині парку розташований маєток власників, міні-зоопарк та Алея казок, кумедні статуї жаб на березі річки. Особливо примітний міст до маєтку Суслових, звідси можна помилуватися невеликим водоспадом.

Після насиченої прогулянки доріжками ландшафтного парку можна пообідати у ресторані або літніх кафе. Також є готель, тому в парку можна затриматися допізна.

Розташування: за 110 км від Києва

Адреса: Київська обл., Сквирський район, с. Буки.

6. Бананова ферма в Рожнах

Бананова ферма у Рожнах фото: banan-limon.com.ua

На фермі вирощують не лише банани, а й ще 50 видів тропічних фруктів та овочів. Якщо вирішуєте, куди поїхати з Києва на вихідні, приїздіть сюди за смаколиками: інжиром, ананасами, лимонами, кавою.

Власник завжди радий гостям, залюбки розповідає про новинки та свої досягнення у сфері селекціонування. Це одна з найкращих локацій для відвідування з дитиною. Коли буде таке бажання, зможете придбати тропічну рослинку, якщо маєте теплицю.

Адреса: Київська область, Рожни, провулок Травневий, 70.

7. Етно-комплекс «Українське село»

У вихідні дні та на свята в «Українському селі» організовують різні розваги та народні дійства фото: Етно-комплекс «Українське село»/Facebook

«Українське село» – це затишна база відпочинку з пізнавальною етнографічною складовою. Територія доглянута і чудово облаштована, тут не тільки багато місця на відкритому повітрі, альтанки з мангалами та дитячі майданчики, а й етнографічний музей просто неба, міні-зоопарк, діюча церква. Крім інших зручностей: етно-готель, ресторан, сауна, будиночки для пікніка.

Причому етно-готель незвичайний. Він складається з п'яти реальних старовинних сільських хат, які були перевезені з Полісся, так само, як хати у музеї Пирогово. Кожна хата – це чотиримісний номер з усіма сучасними зручностями та етнографічним оздобленням.

У міні-зоопарку є олені, ослики, карликові свинки та поні. У вихідні дні та на свята організовують різні розваги та народні дійства. Це квести для дітей, різні майстер-класи з народних промислів.

Де розташоване: за 15 кілометрів від Києва у напрямку Житомира.

Адреса: вул. Дмитрівська, 1, с. Бузова, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

8. Дендропарк «Олександрія»

Територія дендропарку понад 200 гектарів, тут росте близько 2,5 тисяч видів дерев та рослин фото з відкритих джерел

Олександрія – чудове місце для сімейного відпочинку. Розраховуйте, що на поїздку сюди варто виділити весь день і захопіть усе необхідне для пікніка.

Територія дендропарку понад 200 гектарів, тут росте близько 2,5 тис. видів дерев та рослин.

Олександрія – чудове місце для сімейного відпочинку. фото з відкритих джерел

Також тут можна побачити найкрасивішу резиденцію засновників парку – родини Браницьких, китайський місток, різні павільйони, безліч ставків та водоспадів, річку Рось. На озерах водяться лебеді та качки.

Розташування: за 100 км від Києва до Білої Церкви.

Адреса: Київська обл., м. Біла церква.

9. Гранітне відслонення в Богуславі

Богуславське гранітне відслонення, або так звана гранітна «яма» – пам'ятка природи , вік якої сягає двох мільярдів років фото з відкритих джерел

Неподалік столиці України, на річці Рось розташоване невелике місто Богуслав, засноване ще князем Ярославом Мудрим у 1032 році. Богуславське гранітне відслонення, або так звана гранітна «яма» – пам'ятка природи, вік якої сягає 2 мільярдів років. Це цілий гранітний острів між двома рукавами.

Скелі сірого та червоного граніту бувають висотою під 10-12 м і формують каньйон завдовжки 1,5 км. Тут можна побачити гарні річкові пороги, серед яких розташована глибока ванна, та сама «яма». У хорошу погоду тут навіть можна скупатися.

Окрім усього іншого, сам Богуслав – відмінне місце відпочинку, особливо для тих, хто любить декоративно-мистецьку творчість. Можна відвідати музей-садибу художника І. Сошенка, історико-краєзнавчі музеї, музей образотворчого мистецтва, музей Марка Вовчка, регіональний ландшафтний парк та багато пам'яток.

Розташування: за 123 км від Києва.

Адреса: Київська обл., м. Богуслав.

10. Страусина ферма

На фермі зібрані майже всі види страусів, що живуть на планеті фото: Сімейний екопарк «Ясногородка»

Ферма страусів у селі Ясногородка – найбільша в Україні. Тут зібрані майже всі види страусів, що живуть на планеті. На фермі пропонують не лише подивитися на цих дивовижних створінь, хоча від їхнього вигляду будуть в захваті, а ще й навчать відрізняти хлопчиків від дівчаток, покажуть роботу інкубатора, де вилупляється малеча, і, навіть, запропонують поговорити на страусиній мові. На фермі можна погодувати птахів та зробити з ними фото.

Окрім страусів на фермі живуть інші дикі та домашні тварини від каченят до верблюдів, їх також можна годувати, гладити та фотографуватися разом з ними.

В зоопарку можна годувати та чухати тварин фото: Сімейний екопарк «Ясногородка»

Після прогулянки екопарком можна буде втамувати голод, спробувавши стейк з м’яса страуса, омлет зі страусиних яєць чи смажених равликів. Тим, хто відпочиває без дітей, варто відвідати дегустацією вишуканих вин і цікаву екскурсію на Ясногородську виноробню.

На території також є розваги для дітей: батути, мотузковий парк на деревах, гойдалки і гірки, аніматори, квести та майстер- класи. Для тих, кому не вистачило одного дня для відпочинку, передбачена ночівля за окрему плату.

Ціни. День в екопарку для дорослих коштує 270 грн у будні дні та 370 – у вихідні. Для дітей до 14 років 250 і 320 грн відповідно. Безкоштовно локацію можуть відвідати учасники бойових дій, тероборони, АТО (одна людина з посвідченням держ. зразка), особи з інвалідністю I та II групи та один супроводжуючий (за наявності посвідчення), іменинники (одна особа за наявності підтверджуючого документу) та діти до трьох років.

Розташування: за 30 кілометрів від Києва у бік Бишева.

Адреса: Київська обл. Макарівський р-н, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32.

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