Що подивитися під Києвом. 10 місць для одноденної екскурсії
10 місць для відпочинку у вихідні неподалік від Києва
Настала довгоочікувана весна і з першими теплими днями батьки задумуються над тим, куди поїхати, щоб хоч на один день діти могли вдосталь набігатися, побачити щось нове і цікаве. «Главком» пропонує 10 місць для відпочинку у вихідні.
1. Садиба Хоєцьких
Неповторний зразок архітектури розташований у безпосередній близькості від Києва. Помилуватися красою старовинних будівель можна відвідавши село Томашівка. Саме тут розташована знаменита садиба Хоєцьких. У теплу пору року територію прикрашають клумби, поміж алей розташовано кілька фресок зі сценами з Біблії.
Садиба Хоєцьких оточена кам’яною стіною з масивними баштами. Відчуття спокою, охайна територія, за якою доглядають монахи, чарівні фото будинку, який має вигляд лялькового, – ось за що люблять це місце відвідувачі.
Розташування. Зі столиці доїхати до маєтку Хоєцьких можна або трасою від міста Ірпінь, або магістраллю в одеському напрямку, до Фастова, орієнтиром є Бишів. Весь шлях займе близько 80-90 км і одну годину часу. В ідеалі краще вирушити в поїздку на власному автомобілі. Разом із цим не складно буде відвідати садибу, скориставшись громадським транспортом, що регулярно курсує в обох напрямках від автостанцій Києва.
2. Водяний млин у Городищі-Пустоварівському
Великий комплекс будівель водяного млина в селі Городище-Пустоварівське – унікальний пам'ятник промислової архітектури.
Споруджений у другій пол. XIX ст. поміщиком І. Підгірських, якому належав Городище-Пустоварівський цукровий завод. Комплекс складається з двох будівель, розділених дамбою через річку Рось. На правому березі розташований триповерховий будинок, який в даний час частково зруйновано (частина його обладнана під житловий будинок). На лівому березі – велика чотириповерхова будівля, що збереглася в хорошому стані. Вона досі використовується за призначенням – це діючий млин (правда, зараз електричний) з робочим обладнанням столітньої давності. Мальовничу картину доповнюють виступи граніту по берегах річки і металевий підвісний міст.
Якщо пощастить потрапити до середини та домовитись про невелику екскурсію з управляючим, можна побачити технологічний процес, у якому беруть участь сторічні механізми.
Розташування. Село Городище-Пустоварівське розташоване за 12 км на північ від Володарки. З Києва треба їхати у напрямку Білої Церкви. Дорога на авто займе близько двох годин.
3. Резиденція «Межигір'я»
Скандально відомий заміський комплекс колишнього президента України Віктора Януковича. При всій «витіюватості» архітектури тут дуже гарна територія, якою приємно гуляти.
У складі комплексу: клубний будинок «Хонка» (він же головний палац), старий будинок Януковича, гостьовий будиночок («Будинок Путіна»), дебаркадер «Галеон», спортивний комплекс, спа-центр, гольф-клуб, яхт-клуб, гараж з колекцією автомобілів, зоопарк, кінологічний центр, величезний парк із озерами та ін.
З лютого 2014 року резиденція відкрита для всіх охочих. Проводяться піші екскурсії. Можлива оренда велосипедів та електротранспорту. Проводяться заняття верховою їздою та прогулянки на каретах. На території є кав'ярні та шашличні.
Розташування: за 24 км від Києва.
Адреса: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці.
Як дістатися: маршрутним таксі від станції метро «Героїв Дніпра».
4. Село Витачів та мальовничі панорами на Дніпро
Село Витачів розташоване недалеко від Києва, біля самого Дніпра. Село дуже давнє, засноване ще в 957 році, поряд з ним було виявлено скіфський могильник біля поселення бронзової доби.
Частина городища обрушилася у воду. Звідси відкриваються одні із найкращих видів на Дніпро. На цих стародавніх місцях зараз утворилося три села – Трипілля, Халеп'є та Витачів, які формують гарний природний ланцюг уздовж Канівського водосховища.
Витачів підійде для любителів спокійного та екологічного відпочинку.
До місця давньоруського городища доведеться йти крутими схилами, тут є невелика дерев'яна капличка, дерев'яний вітряк та три камені із символікою «Української духовної республіки». Ще чудове місце з гарним краєвидом на Дніпро – поблизу сучасного цвинтаря на пагорбі. У хорошу погоду звідси видно навіть Київ. А під самим урвищем можна порибалити. На прогулянці часто можна зустріти зайців.
Розташування: за 56 км від Києва.
Адреса: Київська обл, Обухівський район, с. Витачів. Як дістатися: автобусом від автостанції Видубичі (приблизно 30-40 хвилин у дорозі)
5. Ландшафтний парк «Буки»
Парк був заснований не так давно, у 1996 році. Причому раніше на цьому місці було звалище. Ландшафтний парк поділено на дві частини. У першій частині на вході розташований фонтан, який до реставрації стояв на Майдані Незалежності. Його викупили та перевезли до села Буки. У цій же частині також є храмовий комплекс із церквою Св. Євгена та дзвіницею Данила.
А в іншій частині парку розташований маєток власників, міні-зоопарк та Алея казок, кумедні статуї жаб на березі річки. Особливо примітний міст до маєтку Суслових, звідси можна помилуватися невеликим водоспадом.
Після насиченої прогулянки доріжками ландшафтного парку можна пообідати у ресторані або літніх кафе. Також є готель, тому в парку можна затриматися допізна.
Розташування: за 110 км від Києва
Адреса: Київська обл., Сквирський район, с. Буки.
6. Бананова ферма в Рожнах
На фермі вирощують не лише банани, а й ще 50 видів тропічних фруктів та овочів. Якщо вирішуєте, куди поїхати з Києва на вихідні, приїздіть сюди за смаколиками: інжиром, ананасами, лимонами, кавою.
Власник завжди радий гостям, залюбки розповідає про новинки та свої досягнення у сфері селекціонування. Це одна з найкращих локацій для відвідування з дитиною. Коли буде таке бажання, зможете придбати тропічну рослинку, якщо маєте теплицю.
Адреса: Київська область, Рожни, провулок Травневий, 70.
7. Етно-комплекс «Українське село»
«Українське село» – це затишна база відпочинку з пізнавальною етнографічною складовою. Територія доглянута і чудово облаштована, тут не тільки багато місця на відкритому повітрі, альтанки з мангалами та дитячі майданчики, а й етнографічний музей просто неба, міні-зоопарк, діюча церква. Крім інших зручностей: етно-готель, ресторан, сауна, будиночки для пікніка.
Причому етно-готель незвичайний. Він складається з п'яти реальних старовинних сільських хат, які були перевезені з Полісся, так само, як хати у музеї Пирогово. Кожна хата – це чотиримісний номер з усіма сучасними зручностями та етнографічним оздобленням.
У міні-зоопарку є олені, ослики, карликові свинки та поні. У вихідні дні та на свята організовують різні розваги та народні дійства. Це квести для дітей, різні майстер-класи з народних промислів.
Де розташоване: за 15 кілометрів від Києва у напрямку Житомира.
Адреса: вул. Дмитрівська, 1, с. Бузова, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
8. Дендропарк «Олександрія»
Олександрія – чудове місце для сімейного відпочинку. Розраховуйте, що на поїздку сюди варто виділити весь день і захопіть усе необхідне для пікніка.
Територія дендропарку понад 200 гектарів, тут росте близько 2,5 тис. видів дерев та рослин.
Також тут можна побачити найкрасивішу резиденцію засновників парку – родини Браницьких, китайський місток, різні павільйони, безліч ставків та водоспадів, річку Рось. На озерах водяться лебеді та качки.
Розташування: за 100 км від Києва до Білої Церкви.
Адреса: Київська обл., м. Біла церква.
9. Гранітне відслонення в Богуславі
Неподалік столиці України, на річці Рось розташоване невелике місто Богуслав, засноване ще князем Ярославом Мудрим у 1032 році. Богуславське гранітне відслонення, або так звана гранітна «яма» – пам'ятка природи, вік якої сягає 2 мільярдів років. Це цілий гранітний острів між двома рукавами.
Скелі сірого та червоного граніту бувають висотою під 10-12 м і формують каньйон завдовжки 1,5 км. Тут можна побачити гарні річкові пороги, серед яких розташована глибока ванна, та сама «яма». У хорошу погоду тут навіть можна скупатися.
Окрім усього іншого, сам Богуслав – відмінне місце відпочинку, особливо для тих, хто любить декоративно-мистецьку творчість. Можна відвідати музей-садибу художника І. Сошенка, історико-краєзнавчі музеї, музей образотворчого мистецтва, музей Марка Вовчка, регіональний ландшафтний парк та багато пам'яток.
Розташування: за 123 км від Києва.
Адреса: Київська обл., м. Богуслав.
10. Страусина ферма
Ферма страусів у селі Ясногородка – найбільша в Україні. Тут зібрані майже всі види страусів, що живуть на планеті. На фермі пропонують не лише подивитися на цих дивовижних створінь, хоча від їхнього вигляду будуть в захваті, а ще й навчать відрізняти хлопчиків від дівчаток, покажуть роботу інкубатора, де вилупляється малеча, і, навіть, запропонують поговорити на страусиній мові. На фермі можна погодувати птахів та зробити з ними фото.
Окрім страусів на фермі живуть інші дикі та домашні тварини від каченят до верблюдів, їх також можна годувати, гладити та фотографуватися разом з ними.
Після прогулянки екопарком можна буде втамувати голод, спробувавши стейк з м’яса страуса, омлет зі страусиних яєць чи смажених равликів. Тим, хто відпочиває без дітей, варто відвідати дегустацією вишуканих вин і цікаву екскурсію на Ясногородську виноробню.
На території також є розваги для дітей: батути, мотузковий парк на деревах, гойдалки і гірки, аніматори, квести та майстер- класи. Для тих, кому не вистачило одного дня для відпочинку, передбачена ночівля за окрему плату.
Ціни. День в екопарку для дорослих коштує 270 грн у будні дні та 370 – у вихідні. Для дітей до 14 років 250 і 320 грн відповідно. Безкоштовно локацію можуть відвідати учасники бойових дій, тероборони, АТО (одна людина з посвідченням держ. зразка), особи з інвалідністю I та II групи та один супроводжуючий (за наявності посвідчення), іменинники (одна особа за наявності підтверджуючого документу) та діти до трьох років.
Розташування: за 30 кілометрів від Києва у бік Бишева.
Адреса: Київська обл. Макарівський р-н, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32.
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