У центрі Львова чоловік загинув під трамваєм. Правоохоронці розглядають версію про самогубство

Правоохоронці з’ясовують обставини події у центрі Львова

Вчора, 31 березня, у центрі Львова на вулиці Руській трамвай смертельно травмував чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

«Вчора близько 22:30 на вул. Руській сталася трагічна подія. За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая, що спричинило несумісні з життям травми», – розповіли в міськраді Львова.

Правоохоронці встановлють усі обставини трагедії скріншот

Наразі відомо, що трамвай рушав від зупинки в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагону. «Особу загиблого встановлюють. Попередньо – це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання», – зазначили у міській раді.

Правохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події, у тому числі розглядають версію про самогобуство.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa.