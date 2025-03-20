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У ДТП у Києві загинув шестиразовий чемпіон Ізраїлю з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У ДТП у Києві загинув шестиразовий чемпіон Ізраїлю з боксу
30-річний Станіслав (Стас) Махлін загинув у Києві

Стас Махлін в юності займався боксом, був шестиразовим чемпіоном Ізраїлю серед юнаків

18 березня в Києві внаслідок аварії загинули двоє громадян Ізраїлю: їхній автомобіль на високій швидкості вилетів на узбіччя дороги та перекинувся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ashdodnet.com.

Зазначається, що одним із загиблих був 30-річний Станіслав (Стас) Махлін.

Автомобіль, в якому їхали двоє загиблих
Автомобіль, в якому їхали двоє загиблих

Стас закінчив школу в Ашдоді, в юності займався боксом. Махлін був шестиразовим чемпіоном Ізраїлю серед юнаків. У нього залишилася маленька дочка. Він працював менеджером з організації заходів та менеджером ресторану у Тель-Авіві.

«Він швидко жив і швидко помер. Стас любив життя, у нього була гарна та чарівна посмішка», – розповів журналістам старший брат Стаса Олександр.

Ім'я другого загиблого поки що не публікується.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Теги: ДТП Київ Ізраїль бокс смерть

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