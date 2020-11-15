У Києві азербайджанець роздав свій товар даром: відео

Чоловік з Азербайджану радів успішному закінченню війни в Нагірному Карабасі

У Києві чоловік родом з Азербайджану, який продавав продукти на одному з ринків, безкоштовно роздав свій товар людям на вулиці. Закликаючи перехожих, він радів закінченню вірмено-азербайджанського конфлікту, в результаті чого Баку повернуло значну частину території в Нагірному Карабасі.

Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці житель столиці Олексій Гетьман.

На кадрах видно, як задоволений військовими успіхами Азербайджану продавець викладає перед людьми ятки з продуктами та пропонує забирати усе даром.

Свій патріотичний жест і щедрі дії чоловік супроводжував захопленими словами: «Карабах - це Азербайджан! Крим - це Україна!»

Біля ящиків з фруктами зібралися кияни, які активно розбирали запропонований безкоштовно товар, і продукти швидко перекочували з лотків продавця в сумки відвідувачів ринку.

Користувачі мережі захоплюються вчинком азербайджанця, який в пориві радісних емоцій роздав весь свій товар людям. При цьому чимала частина коментаторів присоромила громадян, які нібито не зрозуміли причини захоплення продавця, і чому він вирішив пригостити українців, які також зіткнулися з окупацією частини території своєї країни.