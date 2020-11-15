На Буковині знову виявили велику кількість нових Covid-хворих

Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 27917 випадків коронавірусу

У Чернівецькій області медики сьогодні зафіксували 406 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, сьогодні обласний лабораторний центр опрацював 1195 зразків.

Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 27917 випадків коронавірусу. Серед них 12104 одужали, а 549 – померли.

Сьогодні коронавірусну інфекцію подолали 73 буковинці.

Нагадаємо, 31 жовтня на Буковині за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих на коронавірус.

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