На Буковині знову виявили велику кількість нових Covid-хворих
На Буковині знову виявили велику кількість нових Covid-хворих
Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 27917 випадків коронавірусу
У Чернівецькій області медики сьогодні зафіксували 406 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, сьогодні обласний лабораторний центр опрацював 1195 зразків.
Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 27917 випадків коронавірусу. Серед них 12104 одужали, а 549 – померли.
Сьогодні коронавірусну інфекцію подолали 73 буковинці.
Нагадаємо, 31 жовтня на Буковині за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих на коронавірус.
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