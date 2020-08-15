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    В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей

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    В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей - В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей
    В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей
    Фото: ДСНС

    До гасіння залучено 43 чоловіки особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС

    В Одесі сьогодні в ночі загасили пожежу у 20-поверховому житловому будинку, постраждалих немає.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «14 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса по вул. Марсельська, 60 в двадцятиповерховому житловому будинку виникла пожежа електрощитової з подальшим розповсюдженням по електричній шахті з другого на дев’ятий поверх», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що через пожежу евакуювали мешканців будинку.

    «Станом на 23:32 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. 14 серпня о 23:57 пожежу в електричній шахті двадцятиповерхового житлового будинку ліквідовано», — повідомили в ДСНС.

    пожежа ДСНС Одеса
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