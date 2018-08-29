У Києві біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (відео)
-
Розсилка
Пожежа виникла на одному з верхніх поверхів будівлі
У середу, 29 серпня, вранці виникла пожежа у бізнес-центрі на проспекті Бажана у Дарницькому районі Києва.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
«У Києві горить черговий бізнес-центр на метро «Бориспільська», - йдеться в повідомленні.
Пожежа виникла на одному з верхніх поверхів будівлі.
На місце їдуть рятувальники.
Нагадаємо, 28 серпня на заводі «Маяк» сталася пожежа.