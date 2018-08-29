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    У Києві біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (відео)

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    У Києві біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (відео)

    Пожежа виникла на одному з верхніх поверхів будівлі

    У середу, 29 серпня, вранці виникла пожежа у бізнес-центрі на проспекті Бажана у Дарницькому районі Києва.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «У Києві горить черговий бізнес-центр на метро «Бориспільська», - йдеться в повідомленні.

    Пожежа виникла на одному з верхніх поверхів будівлі.

    На місце їдуть рятувальники.

    Нагадаємо, 28 серпня на заводі «Маяк» сталася пожежа.

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