У Києві біля посольства Білорусі активісти побилися з поліцією (відео)



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Сутички біля посольства Білорусі в Києві Скріншот

Поліція затримала активіста

Під посольством Білорусі в Києві сталися сутички, в результаті яких поліція затримала активіста. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

«За словами поліції, він хотів кинути яйце в будівлю. Трохи пізніше сталася жорстка сутичка - відірвали поліцейській машині номери. Люди намагалися забрати назад затриманого», - йдеться в повідомленні.

На кадрах ролика видно, як біля посольства Білорусі відбуваються бійки поліції з активістами.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».