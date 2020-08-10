Білоруський активіст, якого вважали загиблим, виявився живим



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Білоруські ЗМІ повідомляли про одного загиблого під час акцій протестів, який виявився живим

Постраждалий перебуває в лікарні і готується до виписки

Євген Заїчкин, який, за даними ЗМІ, загинув в ході протестів в Мінську, виявився живим і дав коментар журналістам. Про це 10 серпня повідомляє місцеве видання Белсат.

Білоруський активіст виявився живим

Фото з закривавленим чоловіком обговорювалося в соцмережах всю ніч, а вранці в понеділок деякі ЗМІ повідомили, що він нібито помер в лікарні.

Євген Заїчкин вже дав свідчення міліції

Заїчкин розповів, що вони з братом йшли до стели Місто-герой.

"Під'їхала маршрутка, звідти вискочили 5-6 омонівців і почали всіх затримувати, застосовуючи силу. Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, я встав на коліна і підняв руки. Потім я побачив помах дубинки, перший удар по обличчю і відразу кров заюшила, потім били по тілу. Брата затримали, що з ним - не знаю, його немає вдома", - повідомив чоловік.

За його словами, в лікарні, куди його госпіталізували, до нього приходив міліціонер і взяв у нього свідчення.

Зараз Заїчкин готується до виписки.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», сутички з міліцією у Мінську відбулися одночасно з президентськими виборими, на яких лідирує чинний президент Олександр Лукашенко. Він набрав більше 80 відсотків голосів. Увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.