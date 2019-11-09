У Києві біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни



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Рятувальники вилучили 35 снарядів різних типі

У 30 метрах від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів.

Роботи продовжуються.

Нагадаємо, біля узбережжя Мальти археологи виявили уламки британського підводного човна, що затонув у квітні 1942 року.