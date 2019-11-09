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    У Києві біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни

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    У Києві біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни

    Рятувальники вилучили 35 снарядів різних типі

    У 30 метрах від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

    На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів.

    Роботи продовжуються.

    Нагадаємо, біля узбережжя Мальти археологи виявили уламки британського підводного човна, що затонув у квітні 1942 року.

    рятувальники КМДА час
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