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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше 20 хвилин

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету курсом на Київщину
колаж: glavcom.ua

Українців вчергове закликали перебувати у безпечних місцях

У Києві та низці областей увечері 28 серпня було оголошено повітряну тривогу. Усе через загрозу застосування балістичного озброєння, проінформували моніторингові канали.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету курсом на Київщину.

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше 20 хвилин фото 1

Українців вчергове закликали перебувати у безпечних місцях.

О 21:42 в Києві та областях пролунав відбій. Тривога тривала менше 20 хвилин. 

Як відомо, в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала 8 з половиною годин. Загалом на підступах до Києва ППО знищила майже 20 російських БпЛА: до десятка вночі і приблизно стільки ж під час денної атаки дронів, уточнили в КМВА.

Командування Повітряних сил Збройних сил України близько п’ятої ранку повідомило про активність 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у повітряному просторі Росії. Згодом також стало відомо, що в повітрі перебувають Ту-22М3 – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: Київ озброєння тривога

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