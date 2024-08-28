У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше 20 хвилин

Українців вчергове закликали перебувати у безпечних місцях

У Києві та низці областей увечері 28 серпня було оголошено повітряну тривогу. Усе через загрозу застосування балістичного озброєння, проінформували моніторингові канали.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету курсом на Київщину.

Українців вчергове закликали перебувати у безпечних місцях.

О 21:42 в Києві та областях пролунав відбій. Тривога тривала менше 20 хвилин.

Як відомо, в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала 8 з половиною годин. Загалом на підступах до Києва ППО знищила майже 20 російських БпЛА: до десятка вночі і приблизно стільки ж під час денної атаки дронів, уточнили в КМВА.

Командування Повітряних сил Збройних сил України близько п’ятої ранку повідомило про активність 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у повітряному просторі Росії. Згодом також стало відомо, що в повітрі перебувають Ту-22М3 – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.