Забруднення повітря: який радіаційний фон у столиці

У Києві станом на ранок 17 вересня рівень забрудненості повітря низький

Станом на 08:00 17 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 46,9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 24,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 37,0 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 71,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3). Радіаційний фон становить 0,13 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 68,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 32,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 51,4 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 51,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 24,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 39,1 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 87,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 24,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 55,1 мкг/м3; Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 69,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 32,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 50,4 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 66,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 27,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 45,6 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Як повідомлялося, через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Як зазначається, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.