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У трьох районах столиці може погіршитися якість повітря: названо причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У трьох районах столиці може погіршитися якість повітря: названо причину
Задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці
фото ілюстративне

Киянам фахівці радять обмежити перебування на відкритому повітрі

Через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Як зазначається, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.

Фахівці рекомендують дотримуватись наступних заходів безпеки у разі задимленості:

  • Обмежити перебування на відкритому повітрі. Особливо це стосується дітей і вагітних жінок, яким слід уникати тривалих прогулянок.
  • Тримати вікна зачиненими, особливо в нічний час.
  • За можливості увімкнути кондиціонери та пристрої для очищення повітря.
  • Проводити вологе прибирання в приміщенні, розміщувати ємності з водою для підвищення вологості повітря.
  • Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відновлення водно-сольового балансу рекомендується вживати підсолену або мінеральну лужну воду, кисломолочні напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Раніше повідомлялося, що У Києві станом на понеділок, 16 вересня, рівень забрудненості повітря середній, радіаційний фон у всьому місті в нормі.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Теги: пожежа екологія Київ повітря

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