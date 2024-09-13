Обвалення мосту у німецькому Дрездені: видання Bild назвало винних

У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі

Міст у Дрездені впав через те, що проіржавів зсередини

Напередодні у столиці Саксонії впала частина мосту Карола, важкі бетонні сегменти перекрили річку Ельбу. За даними пожежної служби, постраждала частина мосту, якою їздять трамваї. Ділянка довжиною приблизно 100 метрів лежала в Ельбі і перекривала русло річки.

Вже у четверг вночі залишки мосту контрольовано підірвали за допомогою вибухівки.О 2:50 ночі за місцевим часом значна частина колишнього трамвайного маршруту контрольовано обвалилася в Ельбу. Про це пише Bild.

2x Sprengung -> stundenlange Abrissarbeiten -> 2x Einsturz



Die #Carolabrücke #Dresden blieb hartnäckig. Doch gegen kurz vor 3 Uhr (fast genau 2 Tage nach dem ersten Teileinsturz), kracht mit einem großen Knall der Rest des Brückenteils zusammen. Die "Highlights" im Video: pic.twitter.com/8fZ4m6YQyN — vue.critique (@vuecritique) — vue.critique (@vuecritique) September 13, 2024

За словами Хольгера Кальбе, керівника відділу мостів та інженерних споруд Дрездена, найімовірнішою причиною є протиожеледний розчин хлориду магнію, яким посипали дороги взимку за часів НДР. Через агресивний хімікат бетонний міст проіржавів зсередини.

«За часів НДР у нас тут було велике вкидання хлоридів. Хлориди масово проникли в конструкцію і призвели до корозії арматури всередині мосту. Неможливо було передбачити, що стан мосту виявиться настільки поганим, що він звалиться», – сказав Кальбе.

Міст Карола був збудований у 1892 році і названий на честь Кароли фон Васа-Гольштейн-Готторп, дружини короля Саксонії Альберта. Цей міст повністю зруйнували під час Другої світової війни. Переправа через Ельбу була відновлена ​​в 1971 році.

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