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Російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні
Покладання квітів та запалення свічок на Польському військовому цвинтарі у Биківні
фото з відкритих джерел

Фрагменти ракети впали за 30-50 метрів від головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу

У Києві російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні. Про це інформує українська служба PAP.

Згідно з повідомленням, фрагменти ракети впали за 30-50 метрів від головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу.

За словами керівника комплексу «Биківнянські могили» Богдана Нетреби, боєголовка ракети з 700-кілограмовим вибуховим зарядом могла б повністю знищити пам'ятник, якби вибухнула.

«Якби боєголовка вибухнула у цьому місці, від пам'ятника нічого б не залишилося. Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі», – зазначив він.

Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» – найбільше в Україні місце поховання жертв сталінських масових політичних репресій 1937-1941 років. Розташоване неподалік траси Київ-Бровари.

У Биківні поруч з українцями та представниками інших народів спочивають також дві тисячі поляків з так званого «українського катинського списку». Їх розстріляли 1940 року загони НКВС за наказом Сталіна.

Нагадаємо, у ніч проти 31  серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені. 

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Теги: Биківнянські могили ракета російська ракета Київ

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