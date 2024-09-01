Покладання квітів та запалення свічок на Польському військовому цвинтарі у Биківні

Фрагменти ракети впали за 30-50 метрів від головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу

У Києві російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні. Про це інформує українська служба PAP.

Згідно з повідомленням, фрагменти ракети впали за 30-50 метрів від головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу.

За словами керівника комплексу «Биківнянські могили» Богдана Нетреби, боєголовка ракети з 700-кілограмовим вибуховим зарядом могла б повністю знищити пам'ятник, якби вибухнула.

«Якби боєголовка вибухнула у цьому місці, від пам'ятника нічого б не залишилося. Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі», – зазначив він.

Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» – найбільше в Україні місце поховання жертв сталінських масових політичних репресій 1937-1941 років. Розташоване неподалік траси Київ-Бровари. У Биківні поруч з українцями та представниками інших народів спочивають також дві тисячі поляків з так званого «українського катинського списку». Їх розстріляли 1940 року загони НКВС за наказом Сталіна.

Нагадаємо, у ніч проти 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені.