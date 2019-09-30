У Києві чоловік п'ять годин намагався накласти на себе руки



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Один із співробітників поліції кілька годин сидів на даху поруч із чоловіком та переконав його не стрибати

Близько 23 години 29 вересня невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожував стрибнути. Невідомого вдалося спустити з даху після 5 годин спілкування.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Нагадаємо, вночі невідомий заліз на дах будівлі на Майдані та погрожував скоїти самогубство.

На місце відразу приїхала поліція та рятувальники.

Один із співробітників поліції кілька годин сидів на даху поруч із чоловіком та переконав його не стрибати.

«На фото - Олексій Оленін, комбат 1 батальйону, полку #1 УПП в м. Києві. Він кілька годин тому спустився з даху будівлі на Майдані, (та що у нього за спиною). Там йому довелось провести 5 годин, спілкуючись з хлопчиною, який хотів звідти зістрибнути. Поліцейський Оленін протягом 5-х годин сидів на слизькому даху. Потім він спустився звідти разом з тим хлопчиною. Він його врятував», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня в Алма-Атинській області Казахстану померла 14-річна дівчинка після того, як залишила смартфон заряджатися біля ліжка.