У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область

Поліцейські Харкова оперативно затримали чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки

Підозрюваного у розправі затримали правоохоронці

У Харкові 57-річний раніше судимий чоловік жорстоко вбив свою 42-річну співмешканку. Після розправи підозрюваний втік у Донецьку область. Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

За даними поліції, 4 травня у Київському районі Харкова на території власного приватного будинку знайшли мертвою 42-річну жінку.

Правоохоронці встановили, що потерпілу під час пиятики вбив її 57-річний співмешканець. Він запхав їй ножа в груди.

Після скоєного чоловік втік на Донеччину, де його і затримали.

Підозрюваний уже має судимості за нанесення тілесних ушкоджень, крадіжку, грабіж. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.