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    У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область

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    Поліцейські Харкова оперативно затримали чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки - У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область
    Поліцейські Харкова оперативно затримали чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваного у розправі затримали правоохоронці

    У Харкові 57-річний раніше судимий чоловік жорстоко вбив свою 42-річну співмешканку. Після розправи підозрюваний втік у Донецьку область. Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

    За даними поліції, 4 травня у Київському районі Харкова на території власного приватного будинку знайшли мертвою 42-річну жінку.

    Правоохоронці встановили, що потерпілу під час пиятики вбив її 57-річний співмешканець. Він запхав їй ножа в груди.

    Після скоєного чоловік втік на Донеччину, де його і затримали.

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    У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область
    У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область
    У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область
    У Харкові чоловік жорстоко вбив співмешканку та втік у Донецьку область
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваний уже має судимості за нанесення тілесних ушкоджень, крадіжку, грабіж. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

    Теги: Харків кримінал вбивство чоловік час
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