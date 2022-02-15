У Києві чоловік вкрав букет квітів 14 лютого (відео)

Чоловік обрав білі квіти у рожевому папері

У Києві на проспекті Науки чоловік зайшов до магазину квітів, вхопив букет і втік. Подія сталася ввечері 14 лютого, у День закоханих. Відповідне відео опублікував «Київ Оперативний».

У цей момент в магазині працювали дві продавчині. Одна з них побігла за чоловіком. Чи спіймали зловмисника – невідомо.

«Чого не зробиш заради кохання», «Відсидіти за букет квітів…», «Любов зла», «Блін, так погано це, але так романтично», – написали користувачі в коментарях під відео.

Раніше повідомлялося, що у Львові грабіжник зламав сейф у кабінеті одного із суддів Західного апеляційного господарського суду і викрав $120 тисяч. У приміщенні він пробув трохи більше восьми хвилин.

Зловмисник потрапив у приміщення суду, розбивши з тильного боку будівлі вікно на другому поверсі, це зафіксували камери відеоспостереження. На другий поверх він заліз по ґратах на вікні першого поверху.