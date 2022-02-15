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    У Києві чоловік вкрав букет квітів 14 лютого (відео)

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    Чоловік зайшов до магазину квітів, вхопив букет і втік
    фото: скріншот із відео

    Чоловік обрав білі квіти у рожевому папері

    У Києві на проспекті Науки чоловік зайшов до магазину квітів, вхопив букет і втік. Подія сталася ввечері 14 лютого, у День закоханих. Відповідне відео опублікував «Київ Оперативний».

    У цей момент в магазині працювали дві продавчині. Одна з них побігла за чоловіком. Чи спіймали зловмисника – невідомо.

    «Чого не зробиш заради кохання», «Відсидіти за букет квітів…», «Любов зла», «Блін, так погано це, але так романтично», – написали користувачі в коментарях під відео.

    Раніше повідомлялося, що у Львові грабіжник зламав сейф у кабінеті одного із суддів Західного апеляційного господарського суду і викрав $120 тисяч. У приміщенні він пробув трохи більше восьми хвилин.

    Зловмисник потрапив у приміщення суду, розбивши з тильного боку будівлі вікно на другому поверсі, це зафіксували камери відеоспостереження. На другий поверх він заліз по ґратах на вікні першого поверху.

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    Теги: Київ чоловік злочин квіти
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    У Києві чоловік вкрав букет квітів 14 лютого (відео)