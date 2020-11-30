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    У Києві дві торговельні мережі начхали на карантин вихідного дня

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    Під час рейдів виявлено роботу магазинів мережі &laquo;Єва&raquo; в Києві - У Києві дві торговельні мережі начхали на карантин вихідного дня
    Під час рейдів виявлено роботу магазинів мережі «Єва» в Києві
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Києві

    У неділю магазини мережі «Єва» працювали майже в кожному районі Києва

    У неділю, 29 листопада, у Києві працювало 20 мобільних груп, що проводили перевірку суб'єктів господарювання щодо дотримання карантину вихідного дня.

    Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

    Так, представники Держпродспоживслужби спільно з поліцейськими перевірили 1413 суб'єкти господарювання. Серед них, 326 закладів громадського харчування, 407 об’єктів із реалізації продовольчих товарів, 637 – непродовольчих товарів, 43 агропродовольчих ринки.

    Перевіряли дотримання обмежень щодо заборони роботи у вихідні дні та дотримання закладами торгівлі продуктами харчування, агропродовольчими ринками, суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос, рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину.

    Зазначається, що майже в кожному районі столиці працювали магазини мережі «Єва», було складено 7 протоколів, також зафіксовано роботу мережі «Червоний маркет» у Деснянському районі – 2 протоколи.

    За результатами проведеного контролю за день складено 111 протоколів про адміністративні правопорушення. Зокрема, з них 14 протоколів за недотримання карантинних обмежень, і 73 протоколи за порушення маскового режиму.

    На 35 продовольчих ринках міста періодично, протягом дня, здійснювався контроль за дотриманням вимог запобігання розповсюдження Covid-19. Під час проведення контрольних заходів порушень виявлено не було. Торгуючих на ринках попереджають про персональну відповідальність за недотримання вимог заходів щодо боротьби з Covid-19.

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    У Києві дві торговельні мережі начхали на карантин вихідного дня
    У Києві дві торговельні мережі начхали на карантин вихідного дня

    Як повідомлялося, у вихідні дні в нічні години в Києві було виявлено роботу низки розважальних закладів.

    Теги: Національна поліція України Київ торгівля карантин коронавірус
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