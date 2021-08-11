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    На проспекті Перемоги під час руху загорівся автомобіль (відео)

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    Пожежа в автівці сталась на проїжджій частині - На проспекті Перемоги під час руху загорівся автомобіль (відео)
    Пожежа в автівці сталась на проїжджій частині
    Фото: скріншот із відео

    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

    У ніч на середу, 11 серпня, на проспекті Перемоги, 44 в Києві горів автомобіль. Інформація про займання автівки надійшла до рятувальної служби о 02:54, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі Volkswagen Polo виникла пожежа.

    Під час гасіння пожежі рятувальники також змивали з проїжджої частини розлите пальне.

    О 03:05 бійці локалізували займання, а о 03:07 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, 10 серпня у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці сталося загоряння в автомобілі Porsche.

    29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

    9 серпня на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні.

    Теги: пожежа Київ ДСНС дороги автомобіль рятувальники
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    На проспекті Перемоги під час руху загорівся автомобіль (відео)