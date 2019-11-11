У Києві хлопець прокусив руку приятеля та вистрибнув з багатоповерхівки



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Карета швидкої допомоги відвезла молодика до лікарні

У центрі столиці на вулиці Рогнідинська молодий хлопець вистрибнув з третього поверху після того, як прокусив руху своєму знайомому.

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент трапився у неділю вночі, 10 листопада, приблизно 0 21:30 на вулиці Рогнідинська 1/13 міста Києва.

Як зазначається, хлопець, який відпочивав з знайомими, несподівано напав на свого товариша та вкусив його за руку. Після чого молодик вистрибнув з третього поверху. У результаті падіння хлопець отримав травми та був госпіталізований.

За попередньою інформацією, юнак ймовірно знаходився під впливом поки невідомих речовин, які вплинули на поведінку хлопця.

Наразі у поліції встановлюють обставини цієї події. Про стан здоров’я хлопця поки не повідомляють.