У Києві автомобіль збив на смерть чоловіка

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи

У ніч на 3 травня у Києві автомобіль збив на смерть людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичні пабліки.

Зазначається, що аварія сталась у Шевченківському районі міста. На вулиці Іллєнка в Києві автомобіль смертельно наїхав на чоловіка.

Стало відомо, що на місце події прибули патрульні. Також повідомлялось, що водій намагався втекти з місця ДТП, але його затримали правоохоронці.

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинула людина.

Зазначається, що людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила на смерть машина.

До слова, у Білоцерківському районі на автодорозі Рокитне-Телешівка 3 квітня, сталася аварія зі смертельними наслідками.

Також ми писали, що поліцейські Київщини повідомили про підозру водію, який здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході у Вишгороді.

Подія сталася 1 квітня близько 19:00. Травмована жінка померла у реанімації.