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У Києві автомобіль збив на смерть чоловіка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві автомобіль збив на смерть чоловіка
фото: столичні пабліки

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи

У ніч на 3 травня у Києві автомобіль збив на смерть людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичні пабліки.

Зазначається, що аварія сталась у Шевченківському районі міста. На вулиці Іллєнка в Києві автомобіль смертельно наїхав на чоловіка. 

Стало відомо, що на місце події прибули патрульні. Також повідомлялось, що водій намагався втекти з місця ДТП, але його затримали правоохоронці.

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинула людина.

Зазначається, що людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила на смерть машина.

До слова, у Білоцерківському районі на автодорозі Рокитне-Телешівка 3 квітня, сталася аварія зі смертельними наслідками.

Також ми писали, що поліцейські Київщини повідомили про підозру водію, який здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході у Вишгороді.

Подія сталася 1 квітня близько 19:00. Травмована жінка померла у реанімації.

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Теги: Київ смерть водій аварія

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