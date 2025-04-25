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У ракеті, що вдарила по Києву 24 квітня, були компоненти від американських компаній

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У ракеті, що вдарила по Києву 24 квітня, були компоненти від американських компаній
Росія атакувала Київ 24 квітня
фото: glavcom.ua

Зеленський: Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет

У ракеті, що вбила киян 24 квітня, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них вироблені американськими компаніями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. Тоді росіянам, на жаль, вдалося вбити 12 наших людей в Києві, майже 90 були поранені в місті. Зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями. Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї», – наголосив президент.

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Зеленський зазначив, що недостатній тиск на Росію дозволяє їй завозити ракети та іншу зброю і застосовувати їх у Європі. Він також підкреслив, що недостатній тиск на Північну Корею та її спільників дає змогу їм виробляти, зокрема, балістичні ракети.

«В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями», – підкреслив глава України.

Володимир Зеленський додав: «В сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Саме тому важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях».

Президент нагадав, що Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті.

«Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: Київ війна Володимир Зеленський

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