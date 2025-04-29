Акторка театру опублікувала нові анонімні звинувачення про насильство режисера Білоуса

Акторка розповіла, що директор Департаменту культури Сергій Анжияк на зустрічі з командою театру наголосив, що відсторонити Білоуса за причиною «втрата довіри» було б можна, якби «Білоус вкрав щось з театру»

Викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Акторка театру Вікторія Ромашко опублікувала скріншоти переписок, ймовірно, режисера зі студенткою та розповіла в етері «Радіо Культура» про юридичні проблеми зі звільненням Білоуса, пише «Главком».

Як зазначає «Українська правда.Життя», активісти вимагають звільнити Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника Київського Молодого театру.

«Ви знаєте, як пробивають дно? А якщо не знаєте, я вам зараз покажу. В наступних сторіс будуть скріни студентки нашого художнього керівника, якій на момент цих переписок було 17 років. І навіть після прямої її відмови у переписці, він все одно продовжив. Спочатку «я не насильник», а потім фотка свого статевого органа», – зазначає Ромашко.

Під час радіоефіру акторка розповіла, що директор Департаменту культури Сергій Анжияк на зустрічі з командою театру наголосив, що відсторонити Білоуса за причиною «втрата довіри» було б можна, якби «Білоус вкрав щось з театру».

«А так юридичних підстав немає до висновку слідчого судді», – розповіла акторка.

Як зазначає видання, юристи, що відгукнулися на розголос від активістів тим часом підкреслювали, що Департамент культури уникає відповідальності і передає повноваження слідству та суду. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб, тому розслідування може тривати до вересня.

«Анжияк обіцяв, що направить заяву до Держпраці, щоб там розтрактували цей пункт контракту. Чи він має ширше поняття, чи стосується лише матеріальних цінностей... Ми з адвокатами теж направили запит і отримали аж дві відповіді від Держпраці, які абсолютно працюють на нашу користь», – сказала Вікторія Ромашко.

Тобто, до «втрати довіри» також відноситься й репутаційні втрати.

З того моменту Департамент культури не надає відповіді активістам. Як додала Ромашко, Анжияк запропонував захистити акторів тим, щоб обмежити спілкування з Білоусом. Та сам режисер відмовляється ставити вистави и проводити репетиції з тими, хто відмовляється з ним працювати.

Як відомо, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі.

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.