У Києві їздив святковий «автобус кохання»

У Київпастрансі кажуть, що дозвіл на проведення акції ніхто не запитував

Сьогодні, 14 лютого, Києвом рухався незвичайний транспортний засіб. В один із столичних автобусів занесли розкладний стіл, бокали, закуску та пригощали жінок вином.

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Як видно по відео, чоловік відкрив пляшку та пригостив жінку, а транспорт вони назвали «автобусом кохання». На кадрах пара п’є вино з бокалів і закусує сиром. Від руху автобусу на розкладний столик розлилося вино. Далі пара «романтично» попрощался на зупинці.

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На відео можна помітити, як кияни з посмішкою дивляться на цю «акцію», тому київські пранкери впоралися із своїм завданням.

Цікаво, що в КП «Київпастранс» у коментарі для ТСН повідомили, що не знають про таку акцію в транспорті. З ними її проведення не узгоджували. Події відбувалися в автобусі, який курсує по маршруту №114 або №62.

«Ми до цієї акції стосунку не маємо. Вживати алкоголь та взагалі будь-які напої у відкритій тарі в транспорті заборонено», – зазначили у КП «Київпастранс».

Нагадаємо, що 14, 18 та 19 лютого Укрзалізниця кататиме закоханих киян особливим маршрутом. Мешканці столиці можуть покататися «експресом для закоханих».