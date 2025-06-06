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У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
Аварійно-рятувальні роботи тривають
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла майже до трьох десятків

У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів девʼятиповерхівки. Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку. Під завалами, ймовірно, є люди.

У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки фото 1
На місці удару розгорнуто «Пункт незламності»
На місці удару розгорнуто «Пункт незламності»
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки фото 2
У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки фото 3
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Допомагають проводити аварійно-рятувальні роботи рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ. Також розгорнуто «Пункт незламності», де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони. Працюють волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. У багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб. Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

До слова, у Києві на місці загибелі рятувальників створили меморіал з фото, залишками обладнання та екіпірування пожежників. Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників, біля тротуару зʼявився меморіал. Люди зібрали залишки обладнання та екіпірування рятувальників, принесли живі квіти та світлини загиблих.

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Теги: Луцьк ДСНС

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