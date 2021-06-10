У Києві – літні ярмарки: де купити солодку полуницю та хрумкі огірки (адреси)

У четвер ярмарки відбудуться у шести районах столиці

Сьогодні, 10 червня, в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця цього тижня в усіх районах столиці.

Нагадаємо, в Україні різко впали ціни на капусту і полуницю.

Тим часом, українська черешня цього року може стати найдорожчою у світі.

Додамо, що в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

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