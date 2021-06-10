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    У Києві – літні ярмарки: де купити солодку полуницю та хрумкі огірки (адреси)

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    Ціни на полуницю знижуються - У Києві – літні ярмарки: де купити солодку полуницю та хрумкі огірки (адреси)
    Ціни на полуницю знижуються
    Фото з відкритих джерел

    У четвер ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    Сьогодні, 10 червня, в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

    Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця цього тижня в усіх районах столиці.

    Нагадаємо, в Україні різко впали ціни на капусту і полуницю.

    Тим часом, українська черешня цього року може стати найдорожчою у світі.

    Додамо, що в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

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    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    У Києві – літні ярмарки: де купити солодку полуницю та хрумкі огірки (адреси)