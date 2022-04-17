Українські діти тепер співають пісні про війну та граються м'якими «Джавелінами»

Війна засмоктує все навколо себе

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У наших детей пытаются забрать детство.

Я хотел сделать все, чтоб термин «дети войны» в нашей стране не было причин использовать. Но россияне оказались слишком настойчивыми.

Война, как воронка, засасывает в себя все вокруг. Она меняет приоритеты, настроения, цели и мечты.

Теперь дети вместо нового гаджета или игрушки хотят другого – вернуться домой.

Посмотрите, какие игрушки теперь актуальны для украинских детей в 2022 году. Разве мы когда-то хотели такого? Но да, теперь дети в Украине поют во дворе военные песни, а играют мягкими «Джавелинами».

Одно радует. «Мрия» жива, хоть и ожила она просто в руках какого-то мастера мягких игрушек.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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