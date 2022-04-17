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    Думки вголос

    Українські діти тепер співають пісні про війну та граються м'якими «Джавелінами»

    Саме такі іграшки нині актуальні для дітей в Україні - Українські діти тепер співають пісні про війну та граються м'якими «Джавелінами»
    Саме такі іграшки нині актуальні для дітей в Україні

    Війна засмоктує все навколо себе

    Мовою оригіналу

    У наших детей пытаются забрать детство.

    Я хотел сделать все, чтоб термин «дети войны» в нашей стране не было причин использовать. Но россияне оказались слишком настойчивыми.

    Война, как воронка, засасывает в себя все вокруг. Она меняет приоритеты, настроения, цели и мечты.

    Теперь дети вместо нового гаджета или игрушки хотят другого – вернуться домой.

    Посмотрите, какие игрушки теперь актуальны для украинских детей в 2022 году. Разве мы когда-то хотели такого? Но да, теперь дети в Украине поют во дворе военные песни, а играют мягкими «Джавелинами».

    Одно радует. «Мрия» жива, хоть и ожила она просто в руках какого-то мастера мягких игрушек.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські діти тепер співають пісні про війну та граються м'якими «Джавелінами»