Українські діти тепер співають пісні про війну та граються м'якими «Джавелінами»
Війна засмоктує все навколо себе
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У наших детей пытаются забрать детство.
Я хотел сделать все, чтоб термин «дети войны» в нашей стране не было причин использовать. Но россияне оказались слишком настойчивыми.
Война, как воронка, засасывает в себя все вокруг. Она меняет приоритеты, настроения, цели и мечты.
Теперь дети вместо нового гаджета или игрушки хотят другого – вернуться домой.
Посмотрите, какие игрушки теперь актуальны для украинских детей в 2022 году. Разве мы когда-то хотели такого? Но да, теперь дети в Украине поют во дворе военные песни, а играют мягкими «Джавелинами».
Одно радует. «Мрия» жива, хоть и ожила она просто в руках какого-то мастера мягких игрушек.
Джерело: блог Олексія Гончаренко