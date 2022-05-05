Зачекайте з купівлею пралки: Гетманцев дав поради, у що вкладати гроші

На період війни краще утриматися від купівлі предметів довгострокового споживання

У період війни й економічної нестабільності не варто вкладати гроші у коштовні покупки та предмети довгострокового споживання, краще зосередитися на заробітках, навіть якщо вони й невеликі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я б порадив не купувати автомобілі і не вкладати гроші у предмети довгострокового споживання. Рекомендую економити гроші, заробляти гроші, навіть якщо платять менше, ніж до війни, і планувати своє життя на поствоєнний період, коли економіка буде відновлюватися і зростати… Якщо у мене є певні заощадження, то, зважаючи, що військові дії ще не завершилися, логічно ці заощадження зберегти на крайній випадок. Якщо я буду купувати сьогодні пральну машину, напевно, для мене це буде інвестицією не досить розумною. Можна потерпіти і зі старою», – наголосив головний парламентський фінансист.

За словами економіста, краще заощадження тримати в гривні. «Гривня є стабільною валютою, на відміну, до речі, від рубля. Їй люди довіряють і правильно роблять», – зауважив парламентар.

Гетманцев також зауважив, що оговтавшись від першого шоку війни, українська економіка починає поступово відновлюватися. суспільство поступово починає повертатися до Ну, от «Якщо на початку квітня продовжували працювати 40% людей (від тих, що працювали до повномасштабного вторгнення, – «Главком»), то зараз їх вже 60%, і буде ще більше.

Безперечно, є різниця між Києвом і, наприклад, Харковом. Київ вже відновлюється і бізнес там відновлюється, ми по податках це бачимо. А у Харкові все залежить від близькості до бойових дій і короткострокових прогнозів. Сьогодні надходження до бюджету від Харківської області складають 1,99 млрд грн або 94,3% від плану. Тобто є недовиконання», – наголосив очільник Комітету.

Раніше Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору. «Відбувається консолідація всіх наявних резервів. Це один з них. Ефект – приблизно мільярд доларів на рік», – пояснив він. Також Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет.