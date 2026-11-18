Сьогодні, 18 листопада, з 13:00 у Києві тимчасово припинили роботу комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, встановлені в обох напрямках на Північному та Південному мостах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію.

Як зазначили правоохоронці, роботу камер зупинили з безпекових та технічних причин.

Про відновлення роботи комплексів автофіксації у поліції пообіцяли повідомити додатково заздалегідь.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські окупанти завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Після обіду частково відновили рух Південним мостом , однак проїзд дозволили лише в одному напрямку та з ваговими обмеженнями. Ввечері було частково відновлено рух громадського транспорту Північним мостом. Фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди.