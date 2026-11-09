Головна Київ Новини
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Якість повітря у Києві 9 листопада 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у Києві 9 листопада 2026 року
Вологість повітря у Києві становить 88 %
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

У Києві станом на ранок 9 листопада зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значних забруднень. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 9 листопада: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 9 листопада 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Оболонському та Солом'янському районах – 24 AQI. Найвищий, але теж добрий рівень забруднення фіксується у  Святошинському районі – 48 AQI.  

Якість повітря у Києві 9 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 9 листопада 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 9 листопада: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 9 листопада: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо,  

Теги: Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри з «бодіпозитивним» гризуном, який смакував булочкою, зібрали у TikTok майже 220 тис. вподобайок
У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)
9 жовтня, 17:08
Бортницька станція аерації – комплекс інженерних споруд, обладнання та комунікацій, призначений для повного біологічного очищення стічних вод КиєваСонячні батареї
Чи може РФ зупинити роботу Бортницької станції аерації? «Київводоканал» дав чітке роз'яснення
12 жовтня, 14:13
Повітряні Сили писали про рух ракет у сторону Києва
Через російську атаку у Києві пошкоджено станцію метро та будинок (оновлено)
19 жовтня, 04:59
Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки на столицю 14 жовтня 2026 року
У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 14 жовтня (адреса)
14 жовтня, 10:09
Трагедія сталася на минулих вихідних близько 20:00 на Контрактовій площі
Забіг у магазин і помер на очах нападника: подробиці вбивства 18-річного юнака на Подолі
14 жовтня, 16:40
Стан лікарні у Солом'янському районі Києва після атаки ворожого дрона 20 жовтня 2026 року
Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)
20 жовтня, 16:23
Ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку у Святошинському районі Києва
Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого
21 жовтня, 10:07
Вологість повітря у Києві становить 82%
Якість повітря у Києві 28 жовтня 2026 року: на одній із вулиць – небезпечний рівень
28 жовтня, 07:48
Заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим
Київрада повернула історичну назву міській клінічній лікарні № 18
5 листопада, 18:12

Новини

Якість повітря у Києві 9 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 9 листопада 2026 року
«Азов» розповів про хворобу військового, якого намагалися вивезти з будинку у Петропавлівській Борщагівці
«Азов» розповів про хворобу військового, якого намагалися вивезти з будинку у Петропавлівській Борщагівці
Як зміниться рух транспорту у Києві з 9 листопада: деталі від МВС
Як зміниться рух транспорту у Києві з 9 листопада: деталі від МВС
На Київщині через генератор у підвалі загинули троє людей, серед них – дитина
На Київщині через генератор у підвалі загинули троє людей, серед них – дитина
Зеленський ініціює безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва
Зеленський ініціює безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва
У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: хто зможе проїхати
У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: хто зможе проїхати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
72K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Не пропрацював і трьох місяців: Руслан Олійник залишає Мінвідновлення
Сьогодні, 08:14
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua