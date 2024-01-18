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Станцію «Академмістечко» заливає водою. Очільник столичної підземки попередив, чого чекати

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Станцію «Академмістечко» заливає водою. Очільник столичної підземки попередив, чого чекати
Очільник столичної підземки заявив, що течі на станції метро «ліквідуються власними силами»
фото: kashtan.media

Брагінський запевняє, що для ремонту станції метро потрібні великі гроші

На станції метро «Академмістечко» відбувається просочування води через слабку гідроізоляцію. Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів чинний очільник столичної підземки Віктор Брагінський.

За словами Брагінського, для проведення гідроізоляційних робіт на станції, яка працює вже понад 20 років, потрібні дуже великі кошти.

«Коли на станції через сніг, дощ десь крапає вода, можна зробити водовідведення, щоб це не заважало нашим пасажирам. Але це не загрожує людям. На «Академмістечку», коли йде дощ, там гідроізоляція слабка і десь вода просочується. Ми власними силами ліквідовуємо ці течі», – зазначив він.

На питання про те, чи під «ліквідацією» мається на увазі «підставлення відер», очільник столичної підземки відповів, що ремонт на станції буде власними силами, без застосування додаткових трудоресурсів.

Нагадаємо, на відкриття тунелю метрополітену між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть знадобитись роки. І чекати, що це відбудеться найближчим часом, не варто. Про це заявив голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Як раніше повідомлялося, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. 

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Теги: метро ремонт Київ

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