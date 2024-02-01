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Страйки фермерів залишили французів без улюблених продуктів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Страйки фермерів залишили французів без улюблених продуктів
Полиці деяких магазинів у Франції спорожніли
фото із відкритих джерел

У деяких супермаркетах Франції немає м'яса, риби та сирів

Масштабні фермерів у Франції призвели до  того, що французи не можуть купити певні види продуктів у супермаркетах. Про це повідомив телеканал BFMTV. 

Продуктові магазини у Франції зіткнулися з нестачею деяких товарів через перебої з їхньою доставкою, спричинених порушенням руху на національних автомагістралях, які перекривають протестувальники. 

За даними BFMTV, у департаменті Арденни на північному сході республіки в деяких супермаркетах відсутні бекон, йогурти, свіжі фрукти та овочі, листя салату та готові бутерброди. У південній частині країни (департамент Буш-дю-Рон) спостерігається нестача хліба і певних продуктів, що швидко псуються. У Греноблі (південний схід Франції) у деяких супермаркетах немає м'яса, риби та сирів.

Крім перекриття трас, протестуючі фермери також заблокували доступ до складів та логістичних центрів у різних частинах країни.

Масові демонстрації аграріїв відбуваються у Франції на тлі невдоволення представників галузі падінням доходів через інфляцію та збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Крім того, фермери виступають за спрощення бюрократичних процедур, пов'язаних із вимогами ЄС, а також за менш жорстке регулювання сільського господарства.

Раніше стало відомо, що французькі фермери заблокували дороги в Парижі та інших містах тракторами на знак протесту проти падіння доходів через інфляцію, збільшення імпорту сільгосппродукції та планів ЄС, які, зокрема, передбачають скорочення викидів та використання добрив. В акції беруть участь близько 1,5 тис. осіб і не менше 800 тракторів, які блокують основні автомагістралі, що ведуть у тому числі до Лілля та Страсбурга.

Нагадаємо, сільськогосподарські машини перекривають великі магістралі навколо Ліону та Бордо у Франції. Як пише видання Bloomberg, нові протести є продовженням конфлікту, що набирає обертів, між французькими фермерами і політикою президента країни Еммануеля Макрона. Подальші дії заплановані в більшості регіонів найближчими днями. У середу, 24 січня, фермерська профспілка FNSEA уже представила владі новий список вимог, наполягаючи на термінових діях зі зняття обтяжливого для них регулювання.

Заворушення продовжуються, фермери планують переключитися на нові транспортні вузли та посилити транспортні проблеми найближчими днями. Глава профспілки Арно Руссо уточнив, що аграрії Франції незадоволені рівнем фінансової підтримки при компенсації збитків від нових екологічних нормативів. Плюс у країні продовжується зростання вартості палива та електрики. 

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Теги: дороги профспілка аграрії машини овочі фрукти фермер страйк Франція

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